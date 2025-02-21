На Кубани в 2025 году планируют открытие более 30 новых отелей

Власти Краснодарского края запланировали открытие не менее 35 новых объектов для размещения туристов в 2025 году. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на начальника отдела развития гостиничного хозяйства краевого министерства курортов Дарью Езееву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Также планируется завершение реализации девяти инвестиционных проектов, курируемых министерством курортов. Среди инициатив — санаторий «Волна» в Сочи, пансионат «Кристалл» и гостиничный комплекс DoubleTree by Hilton в Красной Поляне.

По информации министерства курортов Кубани, общая вместимость новых средств размещения составит около двух тыс. номеров.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2024 году в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию 37 гостиниц и отелей с номерным фондом 1,8 тыс. номеров на 5,9 тыс. мест.

Нурий Бзасежев