Санаторный комплекс «Кристалл» в Сочи откроют во втором полугодии 2025 года

Санаторий «Кристалл» примет первых гостей во втором полугодии 2025 года. Он будет рассчитан на более чем 300 номеров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Санаторий «Кристалл» станет первой здравницей, построенной в Сочи за 25 лет. В реализацию объекта вложили 12 млрд руб. Также в городе до конца года достроят новый корпус исторической здравницы «Волна». Соглашения о развитии объектов заключили на Петербургском экономическом форуме в 2022 году.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, это многофункциональные круглогодичные комплексы, оснащенные современным оборудованием, бассейнами, медицинскими центрами и ресторанами. В них будут представлены программы лечения, ориентированные как на взрослых, так и на детей.

Санаторий «Волна» станет продолжением здравницы, основанной в советские времена. Сейчас в новом корпусе, рассчитанном на 286 номеров, ведутся строительно-монтажные и отделочные работы, прокладываются инженерные коммуникации и монтируется кровля. В возведение объекта инвестировали 14,5 млрд руб.

В Краснодарском крае действует более 200 здравниц, большая часть которых расположена в Сочи. Ежегодно на санаторный отдых приезжает более 1,5 млн туристов.

В Краснодарском крае реализуют 63 инвестиционных проекта общей стоимостью около 731 млрд руб. В 2025 году ожидается открытие семи крупных туристических объектов. Среди них — гостиница в Архипо-Осиповке, загородный комплекс «Красная Поляна» и рекреационный корпус отеля «Гранд Карат Сочи».

Алина Зорина