В Славянске-на-Кубани оценили предварительный ущерб после атаки БПЛА

Представители администраций Славянского района и Славянска-на-Кубани провели осмотр пострадавших домовладений после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщает пресс-служба мэрии, всего повреждения зафиксировали по восьми адресам в городе. В результате нападения дронов оказались повреждены кровли домов, навесы, а также хозпостройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ

На трех участках, прилегающих к домовладениям, обнаружены обломки дронов, не причинившие ущерба имуществу. Городская комиссия задокументировала все повреждения для последующего расчета компенсаций пострадавшим.

Днем ранее системы ПВО уничтожили 19 БПЛА над несколькими районами Краснодарского края. Авиационная опасть также была объявлена в Славянском районе вечером 21 февраля.

Нурий Бзасежев