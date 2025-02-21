Режим повышенной готовности в Новороссийске продлили до 25 февраля

В Новороссийске продлили режим повышенной готовности из-за непогоды до 17:00 25 февраля. В случае усиления порывов ветра для оповещения населения включат сирены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Согласно прогнозам синоптиков, в городе сохраняется минусовая температура воздуха и сильный ветер с порывами до 34 м/с. Сотрудники администрации Новороссийска и внутригородских районов, а также отдела гражданской защиты, Управления ГО и ЧС, АПК «Безопасный город» — ЕДДС, пожарной охраны, МЧС России по Краснодарскому краю, УМВД, ресурсоснабжающих организаций и городской больницы №1 находятся в режиме повышенной готовности. Все плановые работы на сетях энергоснабжения отменены.

Жителей Новороссийска просят без особой необходимости не покидать здания и ограничить выход на открытую территорию и передвижение на автомобиле.

Алина Зорина