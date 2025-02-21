Задержание замруководителя УФАС по Татарстану и 44,6 млрд рублей на нацпроекты в республике в 2025 году

Задержание заместителя руководителя УФАС по Республике Татарстан Алмаза Яфизова. По версии следствия господин Яфизов в период с ноября 2022 по январь 2025 года оказывал покровительство коммерческим организациям, заинтересованным в победе на аукционах по разработке государственных недр в Елабужском песчаном карьере.

Ущерб бюджету республики оценивается в 420 тыс. руб. в виде недополученных налоговых и не менее 37,7 млн руб. неналоговых поступлений.

Позднее Вахитовский районный суд Казани сообщил, что Яфизов заключен под стражу до 18 апреля.

В 2025 году в Татарстане для реализации 46 региональных проектов, входящих в 12 нацпроектов, республика выделит 44,6 млрд руб. Из федерального бюджета поступит 24,7 млрд руб, а из республиканского — 19,9 млрд руб.

В 2024 году валовый региональный продукт республики превысил 5 трлн руб. Рост экономики в регионе был обеспечен в первую очередь за счет обрабатывающих производств, таких как машиностроение и нефтехимия, а также благодаря реализации масштабных инфраструктурных проектов.

В 2024 году компании, расположенные в промышленных парках Татарстана, суммарно увеличили свой оборот, превысив отметку в 560 млрд руб. В данных компаниях работает более 70 тыс. человек, а количество резидентов превысило отметку в 1700.

В Татарстане внесут изменения в Семейный кодекс, запрещающие усыновление детей гражданами стран, где легализована смена пола. Поправки были одобрены депутатами на седьмом заседании Государственного совета Республики Татарстан VII созыва.

Житель Набережных Челнов был задержан оперативниками республиканского УФСБ России по подозрению в финансировании международных террористов. Согласно данным следствия, с марта по май 2024 года мужчина переводил деньги для финансовой поддержки членов международной террористической организации.

Из резервного фонда правительства Чувашии выделено около 56,2 млн руб. на возведение защитной дамбы в детском оздоровительном лагере «Звездный» в Цивильском округе. Строительство дамбы требуется для предотвращения подтопления территории лагеря во время весенних паводков и возможного выхода из берегов реки Малый Цивиль.