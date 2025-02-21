В Казани задержан замруководителя УФАС по Татарстану Алмаз Яфизов

В Казани задержали заместителя руководителя УФАС по Татарстану Алмаза Яфизова. Об этом сообщает «Татар информ».

Оперативникам республиканского УФСБ России было установлено, что с ноября 2022 года по январь 2025 года Яфизов оказывал покровительство коммерческим организациям, заинтересованным в победе на аукционах по разработке государственных недр в Елабужском песчаном карьере. Его действия нарушили принципы честной конкуренции среди участников торгов.

Ущерб от действий Яфизова бюджету региона составил 420 тыс. руб. в виде недополученных налоговых и не менее 37,7 млн руб. неналоговых поступлений. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Господин Яфизов был назначен на должность заместителя руководителя УФАС по республике Татарстан 21 февраля 2020 года. В ведомстве он курирует работу отдела контроля закупок и отдела контроля органов власти.

Артём Дергунов