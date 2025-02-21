УФСБ России по Татарстану задержало жителя Челнов за спонсирование террористов
Оперативниками регионального отделения УФСБ России был задержан житель Набережных Челнов, подозреваемый в спонсировании международных террористов. Об этом сообщает «Татар информ».
По версии следствия, с марта по май 2024 года мужчина осуществлял денежные переводы на поддержку участников международной террористической организации.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».
Ранее сообщалось, что оперативники УФСБ России по Татарстану задержали замглавы УФАС по республике Татарстан Алмаза Яфизова.