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УФСБ России по Татарстану задержало жителя Челнов за спонсирование террористов

Оперативниками регионального отделения УФСБ России был задержан житель Набережных Челнов, подозреваемый в спонсировании международных террористов. Об этом сообщает «Татар информ».

По версии следствия, с марта по май 2024 года мужчина осуществлял денежные переводы на поддержку участников международной террористической организации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Ранее сообщалось, что оперативники УФСБ России по Татарстану задержали замглавы УФАС по республике Татарстан Алмаза Яфизова.

Артём Дергунов

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