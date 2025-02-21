В Татарстане запретят усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола

В Татарстане запретят усыновлять детей гражданам государств, где разрешена смена пола. Соответствующие поправки в Семейный кодекс республики поддержали депутаты на седьмом заседании Госсовета РТ VII созыва.

«Вносятся положения, по которым усыновителями и опекунами не могут стать лица, являющиеся гражданами государств, в которых разрешены смена пола и внесение в документы, удостоверяющие личность, изменений о половой принадлежности этих граждан без медицинского вмешательства», — заявил депутат Айрат Зиятдинов.

Согласно изменениям, усыновителями и опекунами не смогут стать граждане стран, где смена пола разрешена как медицинским путем, так и через изменение документов. Ограничение также распространяется на лиц без гражданства, постоянно проживающих в таких государствах.

Также на заседании также были приняты поправки в закон о защите прав детей, запрещающие распространение среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей чайлдфри.

Анар Зейналов