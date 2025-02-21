В Казани суд заключил под стражу замруководителя УФАС по Татарстану

В Казани Вахитовский районный суд заключил до 18 апреля под стражу заместителя руководителя УФАС по Республике Татарстан Алмаза Яфизова. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Алмаза Яфизова задержали сегодня. По версии следствия, с ноября 2022 по январь 2025 года он оказывал покровительство коммерческим организациям, заинтересованным в победе на аукционах по разработке государственных недр в Елабужском песчаном карьере.

Ущерб бюджету республики оценивается в 420 тыс. руб. в виде недополученных налоговых и не менее 37,7 млн руб. неналоговых поступлений.

Артём Дергунов