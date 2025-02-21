В Татарстане направят 44,6 млрд рублей на нацпроекты в 2025 году

На реализацию 46 региональных проектов, включенных в 12 национальных проектов, республика направит 44,6 млрд руб. в 2025 году. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на итоговой коллегии ведомства.

Из федерального бюджета поступит 24,7 млрд руб., еще 19,9 млрд руб. будет выделено из республиканского бюджета.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Татарстане по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 51 общественное пространство на сумму свыше 1,7 млрд руб.

Анар Зейналов