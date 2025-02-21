В Чувашии направили 56,2 млн рублей на возведение защитной дамбы в детском лагере

Правительство Чувашии выделило из резервного фонда порядка 56,2 млн руб. на строительство защитной дамбы в детском оздоровительном лагере «Звездный», находящемся в Цивильском округе. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативных правовых актов республики.

Распоряжение Кабмина Чувашской Республики подписал глава региона Олег Николаев.

По сообщению пресс-службы Чувашии, дамба необходима для защиты территории лагеря от весенних паводков и возможного разлива реки Малый Цивиль.

Артём Дергунов