В Чувашии направили 56,2 млн рублей на возведение защитной дамбы в детском лагере
Правительство Чувашии выделило из резервного фонда порядка 56,2 млн руб. на строительство защитной дамбы в детском оздоровительном лагере «Звездный», находящемся в Цивильском округе. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативных правовых актов республики.
Распоряжение Кабмина Чувашской Республики подписал глава региона Олег Николаев.
По сообщению пресс-службы Чувашии, дамба необходима для защиты территории лагеря от весенних паводков и возможного разлива реки Малый Цивиль.