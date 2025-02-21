ВРП Татарстана превысил 5 трлн рублей в 2024 году

В 2024 году валовой региональный продукт Республики Татарстан увеличился на 3,9% в сопоставимых ценах относительно 2023 года и превысил 5 трлн руб. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на итоговой коллегии ведомства.

Основной вклад в рост экономики обеспечили обрабатывающие производства — машиностроение и нефтехимия, а также реализация крупных инфраструктурных проектов, включая дорожное строительство, доля которого составила 43% общей структуры строительства в регионе. На развитие экономики также повлияли федеральные и региональные меры поддержки бизнеса и высокая потребительская активность.

Оборот малого и среднего бизнеса в 2024 году превысил 2,8 трлн руб. Также наблюдался рост производства товаров и услуг резидентов особых экономических зон, промышленных парков и территорий опережающего развития: их оборот увеличился на 28,7%, вклад в ВРП составил 7,7%. Общее количество таких компаний достигло 2 087.

Объем инвестиций в основной капитал в республике достиг 1,4 трлн руб., увеличившись на 12% по сравнению с предыдущим годом. Доля сельского хозяйства в экономике Татарстана составила 3,9%.

Анар Зейналов