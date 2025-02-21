Призывавшего к насилию жителя Петербурга отправили в колонию на пять лет

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Сардорбека Умидбек угли Отаханова и лишил его свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он призывал к насилию в отношении группы лиц определенной национальной принадлежности, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Сардорбек Умидбек угли Отаханов признан виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Он вел канал «Шахид» и разместил в нем текст с названием «Современная теория джихада». Материал содержал призывы к мусульманам к осуществлению терактов. Отаханов также опубликовал высказывания, направленные на оправдание совершения террористической деятельности, подготовки к ней.

Помимо этого, им было размещено сообщение с призывом к осуществлению экстремистской деятельности (насильственных действий) в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальной принадлежности, – евреев. Подсудимый вину признал. Его лишили свободы сроком на пять лет, а также лишили права администрировать сайты и каналы в интернете сроком на три года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские суды привлекли к ответственности за пропаганду нацизма 42 человека.

Татьяна Титаева