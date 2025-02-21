Главные новости за 21 февраля. Новороссииск

В Новороссииске режим «Повышенная готовность» продлится до 25 февраля. Все службы в связи с похолоданием и сильным ветром готовы оперативно отрабатывать поступающие заявки.

В Новороссииске ограничили движение грузовиков с большои парусностью из-за ветра. Ограничения ввели в связи с ухудшением погодных условии по федеральнои трассе М-4 «Дон» от Геленджика до Новороссииска.

Президент России Владимир Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала.

Инноваторы из Новороссииска разработали новую версию офтальмологического прибора

Скульптурная композиция из трех фигур — старого казака, казака-участника СВО и кадета появится в Новороссииске в сквере на улице Победы.

Два судна столкнулись в порту Новороссииска. Около 6:50 танкер «Натиг Алиев» ударился о сухогруз «Бегония».

В воскресенье, 23 февраля, в Новороссииске состоятся боевые учения по отражению атаки беспилотников.

Поджигатель автомобиля в Новороссииске причинил ущерб на сумму 1 млн руб. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.