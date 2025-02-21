Президент России присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом
Президент России Владимир Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала. Указ о присвоении воинского звания размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Фото: Евгений Логунов, Коммерсантъ
Сергей Пинчук родился в Севастополе 26 июля 1971 года в семье военнослужащего. Его отец Михаил Пинчук был контр-адмиралом, командовал ракетным крейсером «Грозный», был заместителем командующего Балтийским флотом по тылу.
Сергей Пинчук окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище, затем – Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова. После служил на Балтийском флоте. Командовал «Настойчивым», служил на Ленинградской военно-морской базе.
В 2011 году господин Пинчук был назначен командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. После окончания Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ назначен командующим Каспийской флотилией.
В 2021 году Сергей Пинчук занял пост заместителя командующего Черноморским флотом, затем возглавил штаб и стал первым заместителем командующего. В 2024 году господин Пинчук назначен командующим Черноморским флотом.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (с мечами), Александра Невского, «За военные заслуги», многочисленными медалями.
Женат, двое детей.