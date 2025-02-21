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Президент России присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом

Президент России Владимир Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала. Указ о присвоении воинского звания размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Евгений Логунов, Коммерсантъ

Фото: Евгений Логунов, Коммерсантъ

Сергей Пинчук родился в Севастополе 26 июля 1971 года в семье военнослужащего. Его отец Михаил Пинчук был контр-адмиралом, командовал ракетным крейсером «Грозный», был заместителем командующего Балтийским флотом по тылу.

Сергей Пинчук окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище, затем – Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова. После служил на Балтийском флоте. Командовал «Настойчивым», служил на Ленинградской военно-морской базе.

В 2011 году господин Пинчук был назначен командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. После окончания Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ назначен командующим Каспийской флотилией.

В 2021 году Сергей Пинчук занял пост заместителя командующего Черноморским флотом, затем возглавил штаб и стал первым заместителем командующего. В 2024 году господин Пинчук назначен командующим Черноморским флотом.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (с мечами), Александра Невского, «За военные заслуги», многочисленными медалями.

Женат, двое детей.

Алена Воробьева

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