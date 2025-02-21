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В Новороссийске ограничили движение грузовиков с большой парусностью из-за ветра

В связи с ухудшением погодных условий по федеральной трассе М-4 «Дон» от Геленджика до Новороссийска ограничили движение транспорта с большой парусностью. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Новороссийска.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Сотрудники полиции предупреждают водителей грузового автотранспорта, имеющего большую парусность, что в связи с сильным ветром лучше воздержаться от поездок.

Об открытии движения для грузового транспорта с большой парусностью будет объявлено дополнительно. Трасса М-4 «Дон» будет патрулироваться сотрудниками Госавтоинспекции. Режим «Повышенная готовность» продлится в Новороссийске до 25 февраля. В связи с похолоданием и сильным ветром все службы переведены в режим повышенной готовности.

В случае усиления порывов ветра в Новороссийске включат сирены. Жителей просят не покидать дома без необходимости, не выходить на открытую территорию и не пользоваться личным транспортом. Режим повышенной готовности продлится до 17:00 25 февраля.

Алена Воробьева

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