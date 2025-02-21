Инноваторы из Новороссийска разработали новую версию офтальмологического прибора

Инноваторы из Новороссийска представили новую версию офтальмологического устройства на выставке проектов и достижений научно-исследовательских институтов и вузов Кубани. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Разработчики представили посетителям выставки новую версию оптического прибора Fundus Spase. Это инновационное устройство позволяет детально исследовать глазное дно.

По словам разработчиков, одно из главных преимуществ камеры — ее компактность. Благодаря этому ее можно применять как в специализированных клиниках, так и в отдаленных селах, где людям также необходима качественная диагностике для своевременного лечения офтальмологических заболеваний.

Камера Fundus Space оснащена искусственным интеллектом. Он автоматически анализирует изображения и определяет стадии диабетической ретинопатии, что делает процесс диагностики более быстрым и точным.

Это уже вторая версия прототипа портативной камеры Fundus Spase, которая была разработана совместно новороссийской компанией ООО «Пространство интеллектуальных решений» и Новороссийским политехническим институтом Кубанского государственного технического университета (КубГТУ). Выпуск промышленного образца планируется наладить в 2025 году.

Алена Воробьева