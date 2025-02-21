Два судна столкнулись в порту Новороссийска

В порту Новороссийска утром в пятницу, 21 февраля, столкнулись два судна. Около 6:50 танкер «Натиг Алиев» ударился о сухогруз «Бегония», сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Столкновение танкера «Натиг Алиев» и сухогруза «Бегония» произошло на якорной стоянке порта Новороссийск из-за шторма. Сообщается, что танкер ушел в короткий дрейф, после чего столкнулся с сухогрузом.

Пострадавших нет. Угрозы разлива нефтепродуктов нет. Серьезных повреждений суда не получили. К месту вышел буксир, ожидается, что после небольшого ремонта корабли вернутся на маршруты.

Алена Воробьева