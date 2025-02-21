В Новороссийске режим «Повышенная готовность» продлится до 25 февраля

Все службы Новороссийска в связи с похолоданием и сильным ветром переведены в режим повышенной готовности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют в городе сильный ветер с порывами до 34 м/с. На оперативном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций уточнили, что все плановые работы на сетях электроснабжения отменены, специалисты коммунальных и дорожных служб совместно со Службой спасения готовы оперативно отрабатывать поступающие заявки.

В режиме повышенной готовности находятся сотрудники администрации и внутригородских районов, отдела гражданской защиты, Управления ГО и ЧС, АПК Безопасный город — ЕДДС, Пожарной охраны, МЧС России по Краснодарскому краю, УМВД России по городу Новороссийску, ресурсоснабжающих организаций и городской больницы №1.

В случае усиления порывов ветра в Новороссийске включат сирены. Жителей просят не покидать дома без необходимости, не выходить на открытую территорию и не пользоваться личным транспортом.

Режим повышенной готовности продлится до 17:00 часов 25 февраля.

Алена Воробьева