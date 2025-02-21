Поджигатель автомобиля в Новороссийске причинил ущерб на сумму 1 млн рублей

Житель Краснодара поджег автомобиль на улице Новороссийска и был задержан полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Припаркованный автомобиль марки Toyota загорелся в Новороссийске на проспекте Дзержинского. Сотрудники уголовного розыска задержали 42-летнего краснодарца на одной из улиц города-героя.

Как удалось установить следователям, злоумышленник работал в такси на арендованном автомобиле. Во время работы он поссорился с владельцем транспорта и поджег одну из его машин. Выбор поджигателя пал на автомобиль японского производства. Ущерб составил 1 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). Поджигатель может лишиться свободы на срок до 5 лет.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что судебный пристав в рамках исполнительного производства ошибочно взыскал денежные средства с «двойника» должника по причине совпадения их идентификационных данных. Деньги жителю Новороссийска удалось вернуть только после обращения в прокуратуру.

Алена Воробьева