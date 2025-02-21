Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 23 февраля

В воскресенье, 23 февраля, в Новороссийске состоятся боевые учения по отражению атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Военные учения пройдут в период с 10:00 до 15:00 в акватории морского порта и районе Алексино 23 февраля 2025 года. Дежурные силы Новороссийской ВМБ отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Во время боевых учений планируется выполнить практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.

Ранее было объявлено о военных учениях в Новороссийске 21 февраля. В этот же день синоптики дали прогноз по обледенению морских судов из-за сильного ветра с порывами до 34 м/с.

Из-за ухудшения погодных условий все службы Новороссийска переведены в режим повышенной готовности. В случае усиления порывов ветра в городе-герое включат сирены. Жителей просят не покидать дома без необходимости, не выходить на открытую территорию и не пользоваться личным транспортом. Режим повышенной готовности продлится до 17:00 часов 25 февраля.

Алена Воробьева