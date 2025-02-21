В Новороссийске появится памятник с тремя казаками

Скульптурная композиция из трех фигур — старого казака, казака-участника СВО и кадета появится в Новороссийске в сквере на улице Победы. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского казачьего округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Черноморского казачьего округа Фото: пресс-служба Черноморского казачьего округа

Скульптуру планируют разместить перед кадетским корпусом. Три фигуры, олицетворяющие связь поколений российского казачества, будут выполнены на фоне барельефа знамени с изображением святого благоверного князя Александра Невского.

«Образ Александра Невского выбран нами не случайно. Во-первых, он покровитель кубанского казачества. А во-вторых, его имя вскоре будет присвоено нашему казачьему кадетскому корпусу. Так что это будет весьма символично», — пояснил атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин.

Проект и место установки памятного знака предстоит одобрить художественному совету города-героя. Предварительно вопросы благоустройств сквера и установки скульптуры перед кадетским корпусом обсудили заместители главы Новороссийска Наталья Майорова и Екатерина Степаненко.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что бульвар на улице Победы в городе-герое планируют восстановить за 2,1 млн рублей. После заключения контракта работы по благоустройству бульвара должны быть завершены в течение месяца.

Алена Воробьева