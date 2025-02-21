СКР приостановил расследование нападения на журналистку и адвоката в Чечне

Управление СКР по Чечне приостановило расследование дела о нападении на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Об этом господин Немов сообщил в Telegram-канале, опубликовав скан уведомления СКР. Причины приостановки в документе не сообщаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Милашина

Фото: страница Сергея Бабинца в Telegram Елена Милашина

Фото: страница Сергея Бабинца в Telegram

«Мне кажется очевидным, что никого особо не искали. Но с материалами надо лететь знакомиться и обнародовать, что там сделано для реального поиска преступников»,— написал адвокат.

Изначально СКР вел расследование по двум статьям: об умышленном причинении легкого и среднего вреда здоровью (ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 112 УК РФ). Позднее следователи возбудили еще одно дело по нескольким статьям, а именно по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование деятельности журналиста с применением насилия), ч. 2 ст. 162 (разбой), п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем), ч. 4 ст. 296 УК РФ (угроза убийством), ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официальных документов). Оба уголовных дела соединены в одно производство. О подозреваемых следствие информации не представляло.

Утром 4 июля Елена Милашина и Александр Немов прибыли в Грозный на оглашение приговора подзащитной господина Немова Зареме Мусаевой. По дороге из аэропорта на них напала группа людей. Господина Немова избили ногами и полипропиленовыми трубами, ранили ножом в ногу, порвали загранпаспорт и адвокатское удостоверение. Елену Милашину заставляли сказать пароль от ее iPhone, били по пальцам, обрили голову, облили зеленкой. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы кистей рук, ушибы мягких тканей.

Подробнее о нападении — в материале «Как раньше все это было, просто давно такого не было».

Полина Мотызлевская