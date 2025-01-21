В Приморье выплаты участникам СВО увеличены до 1,4 млн рублей

Размер региональной материальной помощи гражданам, заключившим контракт для участия в специальной военной операции, в Приморском крае с 20 января увеличивается на 200 тыс., до 1 млн руб.

«Размер региональной выплаты увеличен на 200 тыс. руб., теперь он составит 1 млн руб. В совокупности размер региональной и федеральной выплат — 1 400 000 руб.»,— говорится в сообщении на сайте краевого правительства.

Получателями выплаты станут граждане, заключившие контракт с Минобороны и Росгвардией. На выплату материальной помощи также имеют право военнослужащие, принимающие участие «в боевых действиях в ходе отражения вооруженного вторжения и вооруженной провокации на государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО». В мае прошлого года губернатор Приморья Олег Кожемяко говорил, что в СВО принимают участие 50 тыс. жителей края.

Алексей Чернышев, Владивосток