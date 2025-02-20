Главные новости за 20 февраля. Ростов-на-Дону и область

На Дону расширен перечень участников СВО и членов их семей, имеющих право на бесплатное получение земельного участка в собственность. Теперь в него входят добровольцы, которые заключили контракт с войсками национальной гвардии РФ.

В 2025 году в Ростовской области будут отремонтированы 219 дорожных объектов общей протяженностью почти в 400 км по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На эти цели выделят 9,9 млрд руб.

Донские депутаты согласовали освобождение от должности аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области Марины Костюченко, подозреваемой в получении взятки. Она уволилась по собственному желанию.

Парады Победы 9 мая в Ростове и Новочеркасске могут пройти без зрителей. На совещании в правительстве региона замгубернатора Вадим Артемов предложил провести шествия закрытыми. Окончательного решения пока не принято.

В донском парламенте отклонили идею отмечать День отставки Василия Голубева. Экс-депутат ЗС Евгений Федяев предлагал объявить праздничной датой 4 ноября.

Депутаты заксобрания Ростовской области прекратили полномочия своего коллеги Владимира Ревенко. Такое решение связано с его переходом на работу в областное правительство.

Московский ФК «Динамо» приобрел полузащитника Данила Глебова у ростовского клуба в последний день зимнего трансферного окна.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск прокуратуры региона и наложил арест на имущество, а также счета ставропольского ООО «Автомагистраль СК». Компания выступала подрядчиком реконструкции парка «Дружба» в Ростове.

Бывший министр спорта Ростовской области Светлана Гадарова останется под стражей до 19 марта по решению Ленинского райсуда Ростова. Она подозревается в получении взятки.