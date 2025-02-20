На Дону аудитор счетной палаты Марина Костюченко освобождена от должности

Депутаты согласовали освобождение от должности аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области Марины Костюченко. Она уволилась по собственному желанию. Об этом сообщалось в ходе заседания законодательного собрания региона.

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Председатель заксобрания Александр Ищенко проинформировал депутатов о том, что в донской парламент поступило обращение от областного управления Следственного комитета с предложением освободить от должности госпожу Костюченко.

Как писал «Ъ-Ростов» ранее, в отношении Марины Костюченко было возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, аудитор взяла два подарочных сертификата на 100 тыс. руб. за непринятие мер ответственности при проведении проверок в Минспорта Ростовской области и подведомственных ему учреждений.

Анастасия Казуков