В 2025 году в Ростовской области по новому нацпроекту отремонтируют 400 км дорог

В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в Ростовской области отремонтируют 219 дорожных объектов общей протяженностью почти в 400 км. На эти цели выделят 9,9 млрд руб., 5,8 млрд руб. из которых — средства федерального бюджета. Как сообщает пресс-служба правительства региона, сумма заявлена на стратегической сессии Федерального дорожного агентства «Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года» в Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По нацпроекту планируют к 2030 году довести долю региональных автодорог в нормативном состоянии до 86,4% (сейчас 80,9%), городских дорог — до 89,5% (сейчас 85%). Еще 40 дорог протяженностью 200 км, связывающих 28 населенных пунктов с дорожной сетью, в текущем году отремонтируют в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населённых пунктах».

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» пришел на смену нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В рамках прежней программы с 2019 по 2024 год донской регион получил финансирование на улучшение дорожной сети 46,5 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из регионального бюджета Ростовской области на ремонт дорог планируют выделить 31,2 млрд руб. Привестив порядок намерены 380 км региональных трасс и 600 км муниципальных дорог.

Дмитрий Ковалевский