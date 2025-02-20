В донском парламенте отклонили идею празднования Дня отставки Голубева

Депутаты Заксобрания Ростовской области не стали вносить в перечень праздничных дат День прекращения полномочий губернатора Василия Голубева. Парламентарий Евгений Федяев предлагал объявить праздничной датой 4 ноября, о чем написал в своем Telegram-канале, приложив соответствующий документ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Федяев предложил внести изменения в проект областного закона «О праздничных днях, памятных датах и профессиональных праздниках Ростовской области». Однако парламентарии отклонили инициативу, объяснив отказ тем, что законопроект был отозван еще в мае 2018 года. Депутат Федяев подчеркнул, что идея с самого начала была шуточной.

Василий Голубев возглавлял Ростовскую область на протяжении 14 лет. В ноябре 2024 года глава региона сложил с себя полномочия, а затем — получил место в Совете Федерации.

Дмитрий Ковалевский