Парад Победы в Ростове может пройти без зрителей

Власти Ростовской области пока не определились, будут ли Парады Победы 9 мая в Ростове и Новочеркасске открытыми или закрытыми. На совещании в правительстве региона замгубернатора Вадим Артемов предложил провести шествие без зрителей — сообщает портал Donnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Известно, что в Парадах примут участие более 3 тыс. военнослужащих, 2,5 тыс. из которых промаршируют по Театральной площади Ростова, а также 58 боевых машин из разных эпох. Репетиции пройдут 3, 5 и 7 мая, до тех пор подготовку будут проводить на территории старого аэропорта.

В прошлом году военный парад в Ростове прошел без зрителей, в целях безопасности к колонне не подпустили даже ветеранов Великой Отечественной войны. Парад в Новочеркасске вовсе отменили.

Дмитрий Ковалевский