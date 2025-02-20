Экс-министру спорта Ростовской области Светлане Гадаровой продлили арест
Бывший министр спорта Ростовской области Светлана Гадарова останется под стражей до 19 марта. Такое решение сегодня, 20 февраля, принял Ленинский районный суд Ростова — сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Экс-чиновнице продлевают срок содержания в СИЗО уже в третий раз: до этого ее оставляли под стражей в ноябре и декабре прошлого года. Светлану Гадарову арестовали в сентябре 2023 года по подозрению в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с сентября по декабрь 2023 года она получила от супруга директора коммерческой компании 80 тыс. руб. за общее покровительство и попустительство по службе. Взамен она гарантировала предприятию победу в конкурсе на заключение госконтракта.