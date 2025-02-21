Количество майнинговых ферм в России выросло на 7% за год

Число майнинговых ферм в России за 2024 год увеличилось на 7% и достигло 136,6 тыс. единиц, следует из подсчетов МТС EnergyTool, с которыми ознакомился «Ъ». Наиболее популярным регионом среди майнеров стала Иркутская область, где сосредоточено более 10% от выявленных майнинговых ферм.

Суммарная мощность всех уникальных майнинговых ферм в России к январю 2025 года превысила 11 ГВт. По данным EnergyTool, в Москве располагаются около 9% майнинговых ферм, а в Московской области — 8%. К числу крупнейших регионов также относятся Башкирия и Самарская область. Годом ранее в пятерку лидеров входили регионы Северного Кавказа. При этом, по оценкам источников, из 11 ГВт располагаемых мощностей только 3 ГВт используются легальными майнерами.

Согласно постановлению правительства, с января 2025 года майнинг полностью запрещен в десяти регионах России, а также в отдельных зонах Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края — в осенне-зимний период. Кроме того, с ноября 2024 года вступили в силу поправки к закону «О цифровых финансовых активах», согласно которым все юрлица и ИП, добывающие криптовалюту, обязаны регистрироваться в качестве майнера в ФНС.

Подробнее о майнинге в России — в материале «Ъ» «Биткойны прорастают на фермах».