Главные новости за 20 февраля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов
Воронежская облдума лишила осужденного Андрея Климентова депутатского мандата.
Правительство РФ направит 40 млрд руб. на выплаты в 65 тыс. руб. жителям Курской области.
«Уралкалий» потребовал с воронежских «Минудобрений» 747 млн руб.
ВЭБ.РФ завершил финансирование поставки всех 46 новых трамваев в Липецк.
Андрей Антоненко утвержден в должности аграрного вице-губернатора Белгородской области.
Казенный «Тамбовавтодор» подал два иска к воронежскому дорожнику «СМУ-90».
Один человек погиб и четверо пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки.
Прокуратура и СКР начали проверки по сообщению о травле первоклассника в Тамбове.
В Воронеже выставили на продажу бывший таксопарк за 350 млн руб.