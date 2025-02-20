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Главные новости за 20 февраля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

Воронежская облдума лишила осужденного Андрея Климентова депутатского мандата.

Правительство РФ направит 40 млрд руб. на выплаты в 65 тыс. руб. жителям Курской области.

«Уралкалий» потребовал с воронежских «Минудобрений» 747 млн руб.

ВЭБ.РФ завершил финансирование поставки всех 46 новых трамваев в Липецк.

Андрей Антоненко утвержден в должности аграрного вице-губернатора Белгородской области.

Казенный «Тамбовавтодор» подал два иска к воронежскому дорожнику «СМУ-90».

Один человек погиб и четверо пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки.

Прокуратура и СКР начали проверки по сообщению о травле первоклассника в Тамбове.

В Воронеже выставили на продажу бывший таксопарк за 350 млн руб.