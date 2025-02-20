Прокуратура и СКР проводят проверки по сообщению о травле первоклассника в Тамбове

Прокуратура Тамбовской области и местное управление СКР организовали проверки по сообщению о травле семилетнего первоклассника в гимназии №12 в облцентре. Об этом сообщили в ведомствах.

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«В ходе мониторинга информационного пространства выявлена публикация о неправомерных действиях в отношении семилетнего первоклассника в одном из образовательных учреждений Тамбова и ненадлежащем поведении педагога»,— рассказали в СКР и заявили, что в ходе доследственной проверки дадут оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц по разрешению ситуации.

В прокуратуре планируют оценить исполнение законодательства об образовании и соблюдение прав учеников.

Мэр Тамбова Максим Косенков сообщил, что его заместитель Антонина Колодина и председатель комитета образования Ирина Васильева провели проверку по появившейся в сети видеозаписи. «Доводы, которые были изложены в сообщении, нашли подтверждение. Родителям школьника принесены извинения. По желанию родителей ребенок переведен в другой класс гимназии»,— рассказал глава города.

По словам господина Косенкова, учитель, «допустивший нарушения должностной инструкции и этических норм поведения», прекращает работу в образовательном учреждении. Директору гимназии и его заместителю объявлены дисциплинарные взыскания.

Алина Морозова