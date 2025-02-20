В Воронеже выставили на продажу бывший таксопарк за 350 млн рублей

На продажу выставили производственную базу, ранее работавшую как таксопарк, в переулке Серафимовича в Воронеже. Согласно объявлению на «Авито», объект оценен в 350 млн руб. Продавец пока не прокомментировал «Ъ-Черноземье» причины реализации актива.

Площадь одноэтажного здания составляет 11,95 тыс. кв. м. Оно размещено на участке на 25 тыс. кв. м, который взят в аренду у муниципалитета на 49 лет. Подведено центральное отопление, мощность электросети составляет 300 кВт.

Одна часть помещений используется под нужды собственника, другая предоставлена арендаторам. По мнению продавца, база подходит под размещение автомастерской, паркинга, производства, склада.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщил, что ГК «Веголос» выставила на продажу недостроенное здание с коммерческими помещениями в Белгороде за 145 млн руб.

Алина Морозова