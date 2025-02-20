ВЭБ направил Липецку 184,69 млн рублей на закупку трамваев

ВЭБ.РФ завершил финансирование поставки всех 46 новых трамваев в Липецк в рамках обновления транспортной сети облцентра. Об этом сообщили в самой госкорпорации. «ВЭБ.РФ направил последний транш в размере 184,69 млн руб., трамвайный парк полностью обновлен, все трамваи поставлены городу в срок»,— сообщили в госкорпорации. Там уточнили, что сейчас 13 трамваев уже выведены на маршруты. Транспорт был произведен на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Полная вместимость одного вагона составляет 170 человек, сидячих мест в нем — 32, салоны оборудованы кондиционерами, Wi-Fi, электронными табло, USB-зарядками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Общий бюджет проекта по обновлению электротранспорта в Липецке составляет 14,5 млрд руб., сумма инвестиций ВЭБ.РФ — 9,3 млрд руб., включая средства ФНБ, из них уже предоставлено 2,98 млрд руб., уточнили в ВЭБ.РФ. Всего в Липецке планируется реконструировать 40,8 км и построить 5,2 км трамвайных путей, также будет отремонтировано депо и модернизирована контактная сеть. Строительно-монтажные работы планируют завершить к концу 2025 года. Уже реконструировано 19,8 км путей. Ожидается, что модернизация трамвайного сообщения поможет связать новые микрорайоны Липецка с левобережьем, где расположены крупные промпредприятия.

Проектом по обновлению трамвайной сети в Липецке занимается ГК «Мовиста». Она планирует управлять объектами концессии 20 лет. От властей за весь срок работы концессионер может получить 24,5 млрд руб. капитального гранта, инвестиционного и эксплуатационного платежей. Также «Мовиста» обновляет по концессии электротранспорт в Курске.

Подробнее о проекте модернизации трамвайной инфраструктуры в Липецке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова