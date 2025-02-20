ВСУ ударили по Белгородской области 128 боеприпасами, один человек погиб

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 128 боеприпасами, в том числе с беспилотников. Об этом сообщил в ежедневной сводке обстрелов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По данным главы региона, в результате атак один человек погиб, четверо ранены. В ряде населенных пунктов получили повреждения дома и инфраструктура.

В Белгородском районе поселки Малиновка и Октябрьский, села Отрадное и Репное были обстреляны дважды, ВСУ выпустили по ним 11 боеприпасов. Также эти населенные пункты были атакованы тремя беспилотниками, два из которых сбила система ПВО. В поселке Октябрьский БПЛА ударил по автомобилю, пострадали три мирных жителя.

Над Борисовским районом сбит один дрон.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Борки, Долгое, Колыхалино, Кукуевка и Соболевка выпущено 25 БПЛА, 20 из них сбили. В селе Колыхалино от удара беспилотника по служебному автобусу погиб мирный житель. Также пострадала одна из пассажиров. Повреждены автобус и грузовой автомобиль. Сегодня утром в селе Кукуевка дрон сбросил взрывное устройство, был поврежден один частный дом.

В Волоконовском районе по селам Борисовка, Коновалово и Тишанка ВСУ в ходе обстрела выпустили четыре снаряда, населенные пункты были атакованы двумя беспилотниками, один из них сбит. Повреждены две машины.

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Безымено, Замостье, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино обстреляли пять раз, выпустив 16 боеприпасов. Также населенные пункты атакованы 22 дронами ВСУ. За прошедшие сутки в селе Козинка был поврежден один автомобиль, второй — полностью уничтожен огнем. Ночью БПЛА сбросили взрывные устройства в селе Новостроевка-Первая, в результате повреждены частный дом и газовая труба, в селе Замостье — забор частного дома, надворная постройка и три машины.

В Краснояружском районе по селам Демидовка, Колотиловка и Поповка выпустили четыре боеприпаса, совершены атаки пятью беспилотниками, два из них сбиты.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Ленинский, селам Вознесеновка, Муром, Ржевка и хутору Панков выпустили два боеприпаса, установлены атаки 34 БПЛА, 32 из них сбиты. Ночью в селе Муром после сброса с дронов взрывных устройств были повреждены надворная постройка и четыре частных дома, два дома полностью уничтожены огнем.

Сутками ранее вооруженные силы Украины атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 37 боеприпасов и 88 беспилотников. Никто не пострадал. Разрушения получили четыре частных дома и пять автомобилей. Об этом также сообщал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Мария Старикова