Воронежская облдума лишила совладельца «Галереи Чижова» депутатского мандата

Досрочно прекращены полномочия совладельца воронежского ТРЦ «Галерея Чижова» Андрея Климентова на посту депутата местной облдумы. Он был лишен мандата по своему же заявлению. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Климентов был депутатом Воронежской облдумы с четвертого по седьмой созывы

Фото: Воронежская облдума Андрей Климентов был депутатом Воронежской облдумы с четвертого по седьмой созывы

Фото: Воронежская облдума

Андрей Климентов избирался в Воронежскую облдуму четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, в последний раз — в 2020 году. Являлся членом фракции «Единой России». Занимал пост зампреда комитета по труду и соцзащите населения и входил в комитет по предпринимательству и туризму.

В сентябре 2024 года Рамонский райсуд признал Андрея Климентова виновным в нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Его приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Прокуратура, защита осужденного и потерпевшие обжаловали это решение. Гособвинитель требовал назначить экс-депутату три года колонии-поселения и на два года запретить ему управлять водным транспортом. Остальные заявители — отменить приговор и прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Суд частично удовлетворил апелляционное представление прокурора и увеличил размер удержания дохода осужденного до 20%, а также запретил ему эксплуатировать водный транспорт на запрашиваемый срок. Остальные жалобы были отклонены.

В основу уголовного дела легли события августа 2023 года, произошедшие на реке Воронеж в селе Пекшево Рамонского района Воронежской области. Согласно приговору, Климентов двигался по акватории реки в районе массового отдыха граждан со скоростью около 20 км/ ч. «Проявив преступную неосторожность в форме легкомыслия, невнимательность к окружающей обстановке», осужденный наехал на 77-летнего мужчину, плававшего в водоеме. Последний скончался на месте происшествия «в результате травматического неполного разделения туловища на уровне поясничного отдела позвоночника».

Алина Морозова