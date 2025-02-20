Антоненко утвержден в должности аграрного вице-губернатора Белгородской области

Депутаты Белгородской облдумы утвердили назначение Андрея Антоненко на пост агарного вице-губернатора. С сентября 2024 года он работал на этой должности в статусе «врио».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Антоненко с сентября был врио вице-губернатора Белгородской области

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Андрей Антоненко с сентября был врио вице-губернатора Белгородской области

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

С января 2022 года господин Антоненко возглавлял региональное министерство сельского хозяйства — на этом посту его сменил бывший первый замминистра Александр Набоков. По данным Rusprofile, он до сих пор работает в статусе исполняющего обязанности.

Господин Антоненко до назначения министром был председателем правления фонда имени Горина, ранее — директором инновационно-консультационного центра агропромышленного комплекса, исполнительным директором ревизионного союза сельхозкооперативов Белгородской области «Белогорье».

В середине ноября 2024 года Андрей Антоненко вступил в добровольческий отряд «Барс-Белгород». В конце декабря стало известно о его возвращении.

Алина Морозова