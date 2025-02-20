«Тамбовавтодор» подал два иска к воронежскому дорожнику «СМУ-90»

Областное учреждение «Тамбовавтодор» обратилось в арбитражный суд Тамбовской области с двумя исками к воронежскому дорожнику ООО «СМУ-90» Вардана и Айка Агаронян. Общая сумма требований составляет 22,1 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявления пока не приняты к производству. Суть требований не раскрывается.

Стороны уже встречались в суде в качестве истца и ответчика. В феврале 2016 года дорожник потребовал с казенного учреждения 409,3 тыс. руб. долга по госконтракту и 32,8 тыс. в качестве процентов за ненадлежащее исполнение обязательств. Летом того же года производство по делу прекратили в связи с заключением мирового соглашения, о котором заявил истец.

Прошлой осенью суд приговорил бывшего замдиректора «Тамбовавтодора» Олега Назарова к трем с половиной годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Согласно фабуле дела, летом 2023 года по его поручению отменили пять конкурсов на ремонт и содержание дорог в регионе на 4 млрд руб. в сумме. В числе потерпевших оказалось «СМУ-90».

Как «Россошанское ДРСУ №1» и «СМУ-90» поделили контракты на ремонт воронежских дорог за 7 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова