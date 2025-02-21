«Поп-механика» готовится к сеансу

Модернизация культурного пространства на Васильевском острове идет уже десять лет, хотя обсуждение этого началось еще раньше: при губернаторстве Валентины Матвиенко, в 2007 году анонсировалось создание на месте «Прибоя» культурного центра для прогрессивной молодежи. Окончательно согласовали проект к 2015 году, на тот момент реконструкцию оценили в 890 млн рублей, а завершить ее собирались через два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итоговая площадь застройки Центра составила почти 7,5 тыс. кв. м., пятиэтажный центр сможет принять более 1,1 тыс. гостей

Фото: Центр современного искусства Сергея Курехина Итоговая площадь застройки Центра составила почти 7,5 тыс. кв. м., пятиэтажный центр сможет принять более 1,1 тыс. гостей

Фото: Центр современного искусства Сергея Курехина

В рамках демонтажа даже прошел перформанс в духе Курехина: на Васильевском острове собрались друзья и поклонники композитора, для которых соорудили импровизированные трибуны. Впрочем, мест хватило не всем, многим зрители пришлось встать на аллее возле дома. Рейв начался, когда на Среднем проспекте заиграла громкая музыка, а потом стеклянный фасад здания облили краской и забросали кирпичами. В завершение окна и конструкцию объекта уничтожили спецтехникой.

Помпезное начало не помогло подрядчику, и работы пошли не по плану: во время обследования бывшего «Прибоя» оказалось, что конструкцию здания нужно усилить из-за угрозы обрушения. Поэтому сначала пришлось разработать новый проект реставрации, а потом искать подрядчика, который снесет часть здания. В 2021 году новый тендер на 4,72 млрд рублей выиграл «ПСБ Жилстрой», ответственный за обновление библиотеки им. Маяковского на набережной Фонтанки. Компания должна была сдать проект в конце 2024 года, но по соглашению сторон ввод сдвинули.

Центр современного искусства имени Сергея Курехина действует в Петербурге с 2004 года, его работой руководит вдова композитора Анастасия Курехина. Центр проводит крупные культурные события, такие как Международный музыкальный фестиваль SKIF, мультимедийный фестиваль «Электро-Механика», фестиваль «ЭтноМеханика», и организует выставки современных художников. Совместно с Фондом Сергея Курехина площадка вручает премию за развитие современного искусства.

В результате от прежнего кинотеатра осталась лишь внешняя конструкция, которую местами даже пришлось увеличить для укрепления. Итоговая площадь застройки составила почти 7,5 тыс. кв. м, пятиэтажный центр сможет принять более 1,1 тыс. гостей. Для этого в подвале расположен малый зал на 150 мест, где в зависимости от концепции постановщиков будет предусмотрен демонтаж и монтаж сцены и кресел. Дополнительно еще одна сцена будет размещена в фойе в стеклянном атриуме.

В Центре современного искусства оборудовали хореографическую площадку, телевизионную студию и музей рок-культуры, в который переместится часть коллекции центра. Тематически она делится на две части: архив Сергея Курехина и работы современных художников, представителей ленинградского андеграунда. Во втором блоке собраны номинанты премии Сергея Курехина и участников фестиваля «Видеоформа». Известно, что еще одной постоянной экспозицией станет подборка экспонатов о бывшем «Прибое», который действовал здесь с 1965 года, к тому же здесь продолжат показывать кино и театральные спектакли.

Кинотеатр «Прибой» известен как место тусовок петербургского андеграунда конца 1990-х годов. Здесь выступали такие культовые андеграундные музыканты, как Swans, Deerhoof, Psychic TV, Fred Frith, Nils Petter Molvaer и многие другие. Как вспоминал бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время одной из пресс-конференций, в 1982 году, когда «Прибой» действовал как кинотеатр, он подрабатывал здесь дворником и охранником.

Также на крыше заработает панорамный ресторан на 48 мест, попасть туда смогут и маломобильные гости пространства. Для этого подрядчик оборудовал специальные подъемники и пандусы. Запустить площадку, как уточнили в ЦСИ, собираются в мае после принятия объекта в собственность города.

Стефания Барченкова