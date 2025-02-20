Ульяновские IT-предприниматели просят изменить меру пресечения ректору УлГТУ

Основатели крупнейших компаний Ульяновской области в сфере информационных технологий выступили с коллективным заявлением о необходимости изменить меру пресечения ректору УлГТУ Надежде Ярушкиной, которая 7 февраля решением суда по ходатайству следствия была помещена в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области

Коллективное обращение размещено в созданном в среду Telegram-канале «Просим отпустить Надежду Глебовну (Ярушкину. — “Ъ”) домой».

«Пребывание Надежды Глебовны в СИЗО - это пытка для 62-летней женщины-астматика, это бесчеловечно! Пусть следствие разбирается в этом очень странном деле, а Надежда Ярушкина должна на это время вернуться домой — это гуманно, это справедливо, это правильно!», отмечается в обращении.

На приложенном видео — учредитель копании «Интерра Групп» и IT-конференции «Стачка» Алексей Шамарин, основатель компании «Адвантшоп» и учредитель IT-конференции «Стачка» Камиль Калимуллин и председатель оргкомитета IT-конференции ULCAMP, член регионального фонда информационных технологий Илья Валкин. Все трое — IT-предприниматели, известные в своей сфере по всей России и за рубежом. Они отмечают, что именно Надежда Ярушкина основала те образовательные процессы, которые формировали кадры для IT-сферы, ставшей сегодня в ряд крупнейших налогоплательщиков региона. «Надежда Глебовна, кроме того, является основателем отдельного направления в части искусственного интеллекта, это человек с мировым именем и безупречной репутацией, который работает на благо Ульяновской области»,— подчеркивает Камиль Калимуллин. По мнению IT-предпринимателей, арест ректора — «это какое-то недоразумение и ошибка». Они также отмечают, что говорят от лица тысяч IT-предпринимателей региона, которые также считают, что следствие разберется в уголовном деле, но уважаемый профессор «должна быть дома».

Надежда Ярушкина была задержана 6 февраля, в тот же вечер были также задержаны директор международного института УлГТУ Павел Пазушкин, начальник отдела УлГТУ по работе с абитуриентами Евгений Скляров и проректор по довузовскому допобразованию Екатерина Баландина. Им было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, обвиняемые «безосновательно зачисляли в вуз иностранных студентов, не владеющих русским языком и не способных осваивать образовательную программу», при этом «за каждого зачисленного студента из бюджета РФ вузу переводились денежные средства», что повлекло причинение ущерба около 20 млн руб.». Обвиняемые свою вину не признали. По ходатайству следствия Надежде Ярушкиной, Павлу Пазушкину и Евгению Склярову суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, проректору Екатерине Баландиной — домашний арест. Облсуд оставил решение в силе.

Ранее IT-предприниматели заявляли, что готовы быстро собрать 20 млн руб. для компенсации недоказанного ущерба, но не знают, поможет ли это в доказательстве невиновности ректора.

Сергей Титов, Ульяновск