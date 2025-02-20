«Пропаганда» вышла на продажу

Помещение закрывшегося московского клуба «Пропаганда» выставили на продажу за 300 млн руб. Площадка расположена в Большом Златоустинском переулке всего в паре минут ходьбы от станции метро «Китай-город».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Помещение, скорее всего, удастся продать не позже чем через год, отмечает директор по продажам Point Estate Роман Амелин: «Адекватность цены носит субъективный характер. Нужно смотреть на стоимость квадратного метра. Она составляет где-то 850 тыс. руб. за кв. м. Для ЦАО это адекватный формат цены. Другой вопрос, что покупателями такого рода помещений являются те, кто будут там вести бизнес. Если говорить про формат клуба или ресторана, чаще всего, конечно, они предпочитают брать помещение в аренду.

Сколько времени в целом может занять продажа такого объекта? От нуля до года. Если предложение новое на рынке, идет первый спрос, первый этап ажиотажа, после чего все может утихнуть. И если помещение не уйдет сразу, однозначно оно все равно найдет покупателя. Конечно же, в первую очередь объект расценивается как клубная площадка, потому что у него и сложившаяся репутация, и само расположение».

Общая площадь помещения составляет 341 кв. м триста сорок один квадратный метр, оно расположено на первом этаже административного здания. Высота потолков — почти 4 м. На месте «Пропаганды» вряд ли откроют другой клуб. Скорее кафе, считает руководитель коммерческого департамента девелоперской компании West Wind Group Елизавета Ильюхина: «Основные целевые аудитории две — рестораторы и владельцы развлекательных заведений и инвесторы. Так как место достаточно молодежное, конечно, самое резонное здесь продолжить историю с общепитом. С клубом, наверное, уже не будет так интересно. Клубы отжили свое, и скорее там может открыться молодежное кафе, возможно, какой-то фастфуд.

Сейчас и российские fashion-ритейлеры любят открывать в центре имиджевые магазины. Высота потолков и большие окна позволяют сделать красивый имиджевый бутик. Репутация клуба не повлияет ни хорошо, ни плохо на будущее заведение. Клуб прожил достаточно долгую жизнь. Поколение, посещавшее его в лучшие годы, уже выросло. Рестораны, которые будут там открываться, ориентируются на молодежь».

«Пропаганда» — старейший и один из популярнейших клубов в Москве — закрылся летом прошлого года. Заведение проработало двадцать семь лет.

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Далила Цельбель