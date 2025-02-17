Стороны разошлись ареной

Арена в Хельсинки, принадлежавшая российским бизнесменам, официально отошла финским инвесторам. Контрольный пакет акций Helsinki Hall— чуть меньше 45% капитала — достался инвестиционной компании Trevian. Стороны пришли к соглашению в ноябре, а теперь договор получил одобрение ЕС и финских властей. Крупнейшая арена в Финляндии принадлежала предпринимателям Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, в 2022 году они попали в санкционные списки ЕС и больше не могли финансировать объект. В итоге, как утверждают покупатели, за актив они заплатили не менее €60 млн. По словам представителей, сделка была сложно и длилась больше двух лет но «прошла с доброжелательным настроем со стороны продавцов». Впрочем, Ротенберг и Тимченко отмечают, что этих денег «все равно не увидят» а продажа — жест доброй воли.

Способ вывести деньги есть, но в нынешних условиях это требует слишком много усилий, считает партнер адвокатского бюро «Некторов, Савельев и партнеры» Илья Рачков: «Это никакой не дарственный акт. Другое дело, что цена, конечно, может оказаться не очень удовлетворительной для продавца, но эти деньги кладут, например, на депозит нотариуса, который хранит их до лучших времен. Если же продавец хочет непременно их получить, то он должен предпринять дополнительные усилия, то есть, например, обратиться к органам власти Финляндии, которые администрируют санкции, наложенные Европейским союзом, и попросить у них разрешения на то, чтобы эти деньги забрать.

А дальше, если власти не разрешают, тогда можно с ними тоже попытаться поспорить в суде, правда, финском. Может быть, это будет не очень продуктивно, но под лежачий камень вода не течет, поэтому если не пытаться, то, действительно, никто никогда никаких денег не получит. Эти усилия не окупаются для предпринимателей. Это будет непростое и небыстрое хождение по судам. Их вынудили продавать этот актив, и какие бы деньги они за него ни получили, то сочли это недостаточной ценой. В общем-то, у них не было намерения продавать добровольно эти активы».

Арена вмещает до 14 тыс. человек. Несколько раз на ней проходил чемпионат мира по хоккею и финал «Евровидения». Финские инвесторы рассчитывают, что в год стадион будет привлекать больше 800 тыс. посетителей. Причем дополнительных инвестиций вероятно и не понадобится, рассказывает юрист из Финляндии Наталия Малгина: «Помещения простаивали, и многие большие мероприятия в Финляндии были отменены или невозможно их было принять именно из-за того, что Helsinki Hall простаивала. И это было очень большим неудобством для всех финнов, не только жителей Хельсинки, а для всей страны. И вот сейчас, хотя до сих пор еще там не светятся огни, никак не работает электричество, она стоит в полной темноте, но очень большие ожидания возлагаются на то, что хотя бы каким-то образом можно будет вдохнуть новую жизнь в Helsinki Hall. Потому что в настоящий момент, в тотальном отсутствии туристов и в отсутствии культурных мероприятий, Хельсинки выглядит весьма бледно.

Каких-то дополнительных инвестиций потребуется не много, потому что все это время, пока арена простаивала, она поддерживалась в рабочем состоянии, то есть там сохранялось отопление и водоснабжение, поэтому Helsinki Hall находится в работоспособном состоянии. Но теперь нужно, найти, во-первых, тех, кто подаст заявки на концерты, это минимум полгода-год. И остальное — это уже платежеспособность населения, которое сейчас весьма ухудшилось».

В августе стало известно, что площадке грозит банкротство из-за неуплаты счетов — долг городу за аренду земли превысил $100 тыс. А в сентябре на стадион проникли воры, систему безопасности частично отключили.

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Анжела Гаплевская