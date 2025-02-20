ЦБ раскрыл масштабы кредитного мошенничества в крупнейших банках России

Центробанк оценил объем кредитного фрода в 23 крупнейших банках России. По итогам 2024 года он составил 12,8 млрд руб. Это следует из презентации директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах», с которой ознакомился ТАСС.

Общий объем операций, при которых мошенники оформляют на клиентов банков кредиты, по итогам 2024 года оценивается в 26,9 млрд руб. Наибольший объем средств в четвертом квартале прошлого года мошенники получили через переводы от граждан (2,3 млрд руб.). Далее следуют выдачи через банкоматы (664 млн руб. за тот же период). На третьем месте — выдачи через кассы банков (133 млн руб. за тот же период).

По итогам 2024 года объем мошеннических операций без согласия клиентов банков увеличился на 74% и достиг 27,5 млрд руб. Число мошеннических операций выросло на 2,6%, до 1,19 млн случаев. Это рекордные показатели за весь период наблюдений. Наибольшая доля хищений пришлась на денежные средства клиентов-физлиц (26,7 млрд руб.). Объем спасенных средств в 2024 году составил 13,5 трлн руб., что более чем в два раза больше, чем в 2023 году (5,8 трлн руб.).

Подробнее — в материале «Ъ» «Мошенники эксплуатируют банковскую инфраструктуру».