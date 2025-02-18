В 2024 году объем похищенных мошенниками средств превысил 27 млрд рублей

Объем мошеннических операций без согласия клиентов вырос на 74% относительно аналогичного периода 2023 года, до 27,5 млрд руб., следует из обзора ЦБ. Вместе с тем количество таких операций выросло на 2,6% и достигло 1,19 млн шт. Доля объема операций без согласия клиентов в общем объеме операций по переводу денежных средств составила 0,00066% вместо 0,00119% в 2023 году.

В общем объеме хищений основную долю составляют денежные средства, похищенные у клиентов-физлиц. При этом в 2024 году количество мошеннических операций с использованием платежных карт было самым высоким среди остальных типов операций и составило 821,87 тыс. шт. Наибольший объем хищений денежных средств осуществлялся по операциям, связанным с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, и составил 9,6 млрд руб. Объем спасенных средств в 2024 году составил 13,5 трлн руб., что более чем в два раза больше, чем в 2023 году (5,8 трлн руб.).

Юлия Пославская