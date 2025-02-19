Из университета забирают музыку

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских отреагировал на обращения общественности, требующей сохранить известное музыкальное училище региона, действующее в структуре госуниверситета. Училище могло прекратить существование из-за отсутствия финансирования со стороны региона контрактов на обучение студентов. После обращений общественности губернатором было принято решение просить минобрнауки вернуть музучилище в систему регионального образования, как это было раньше. Вуз поддержал это решение и готов оказать помощь на время перевода, который может занять почти год. В связи с этим есть вероятность, что набора студентов в предстоящем году в училище не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор поручил проработать пути возвращения музыки под крыло регионального минкульта

Фото: Ульяновская филармония Губернатор поручил проработать пути возвращения музыки под крыло регионального минкульта

Фото: Ульяновская филармония

В среду, 19 февраля, губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что Ульяновское музыкальное училище имени Г.И. Шадриной «однозначно будет сохранено». «Сейчас по моему поручению прорабатываются варианты, в том числе один из них — вернуть учреждение в региональную систему образования в сфере культуры»,— сообщил губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что «обратился к министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову с инициативой вернуть в региональную собственность движимое и недвижимое имущество, исторически принадлежавшее музыкальному училищу». «С руководством вуза тему также обсудили, нашли понимание, проводим необходимые консультации»,— добавил господин Русских.

Как неделю назад сообщал «Ъ», в начале февраля стало известно об угрозе прекращения существования Ульяновского музыкального училища им. Г.И. Шадриной, действующего в структуре Ульяновского государственного университета (УлГУ).

Училище, как отмечается на сайте УлГУ, является «ведущим центром музыкальной культуры и образования не только Ульяновской области, но и всего Приволжского региона», готовит преподавателей и музыкантов по специальностям «фортепьяно», «оркестровые струнные», «ударные и духовые инструменты», «инструменты народного оркестра», «хоровое дирижирование», «вокальное искусство» и т.д. Учреждение действует с 1958 года. В 2004 году, когда в УлГУ появился факультет культуры и искусства, было принято совместное решение университета и руководства региона ввести музучилище в структуру университета, чтобы музыканты, получившие среднее специальное образование, имели возможность перейти на следующую ступень обучения.

О проблеме стало известно в начале февраля на заседании бюджетного комитета регионального заксобрания при обсуждении проекта изменений бюджета 2025 года. Выяснилось, что средства на оплату обучения нового набора студентов в бюджет не заложены. Министр искусства и культурной политики Евгения Сидорова сообщила, что сейчас доучиваются студенты в рамках действующего контракта, для заключения контракта на новый набор, с 2025 по 2028 год (обучение длится три года и 10 месяцев), «необходимо 70 млн руб.», но в бюджете эти средства не заложены, а «УлГУ не имеет возможности финансировать обучение».

Ректор УлГУ Борис Костишко пояснял «Ъ», что вуз вел обучение студентов согласно контрактам, заключенным с региональным минкультом, обучение исправно финансировалось регионом с 2004 года по 2021 год, «хотя это не компенсировало все затраты», «но три года назад минкульт заявил, что больше не будет оплачивать набор студентов, с тех пор контракты не заключались», и «после окончания обучения последнего набора обучать больше будет некого». Обучение же по квоте Минпросвещения РФ, по словам ректора, не позволяет компенсировать затраты. О проблеме финансирования училища УлГУ еще в 2021 году сообщал губернатору в официальных обращениях, были ответы от облправительства, что вопрос финансирования будет рассмотрен «при наличии допдоходов», но решения так и не принимались.

8 февраля обеспокоенная судьбой училища общественность Ульяновска сформировала петицию, адресованную президенту России, председателю правительства и министру культуры РФ, а также депутатам Федерального собрания с просьбой «спасти учебное заведение, воспитавшее сотни талантливых деятелей искусства и культуры» (под петицией подписались 12 тыс. человек.

Хотя в заявлении Алексея Русских прозвучало, что возврат училища в региональную систему образования рассматривается как один из вариантов сохранения училища, вице-губернатор Вадим Андреев в беседе с «Ъ» сказал однозначно, что «вопрос решен». «Конечно, еще необходимо официальное решение министра Валерия Фалькова, но мы полагаем, что так и будет, тем более что для УлГУ это непрофильное направление, и более эффективным будет построение единой региональной образовательной среды»,— сказал господин Андреев. По его словам, дорожная карта по передаче «будет подготовлена в течение двух недель». Вице-премьер заверил, что, пока происходит процесс передачи училища, уровень оплаты труда основного коллектива преподавателей (33 человека) не ухудшится, кроме того, для сохранения коллектива «педагоги будут также параллельно трудоустроены в Димитровградский музыкальный колледж и в Ульяновский колледж культуры и искусства». Именно в эти учебные заведения предполагается с 1 сентября этого года провести набор студентов, которые после передачи учебного заведения перейдут в музучилище. Пока, по словам господина Андреева, финансирование нового набора 2025 года не предполагает внесения изменений в бюджет этого года, оно произойдет «за счет внутренних передвижек минкульта». Он также отметил, что расходы бюджета на содержание музучилища «будут даже ниже, чем были ежегодные затраты по финансированию контрактов с УлГУ».

Ректор УлГУ Борис Костишко подтвердил «Ъ», что в разговоре с губернатором по поводу судьбы музучилища «пришли к консенсусу», и после того, как будет принято официальное решение Минобрнауки, здание, все имущество, оборудование и музыкальные инструменты — все будет передано безвозмездно региону без каких-либо дополнительных условий. «Да, мы вкладывали в него средства университета, но даже если это училище не будет нашим, мы заинтересованы, чтобы оно развивалось»,— пояснил ректор. По его словам, процесс передачи может занять около девяти месяцев, все это время деятельность училища будет финансировать вуз. УлГУ, по словам ректора, продолжит взаимодействие с училищем, считая, что, как и прежде, оно является первой ступенью для тех, кто затем продолжит обучение на профильном факультете УлГУ.

В среду состоялось заседание профильной комиссии Общественной палаты Ульяновской области с участием Евгении Сидоровой и Бориса Костишко. Госпожа Сидорова подтвердила важность сохранения учебного заведения, поскольку на сегодня потребность детских школ искусств региона в преподавателях составляет около 200 человек. Правда, на заседании комиссии прозвучало, что в связи с процессом передачи в этом году набора студентов в училище не будет.

Автор петиции, ульяновский общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев уверен, что решить проблему музучилища «помог именно широкий общественный резонанс», «потому что до этого три года никто не реагировал, хотя в региональном правительстве все знали о проблеме». «Абсолютно уверен, что в этой ситуации губернатор правильно отреагировал на запрос населения. И это только подтверждает, что главе региона не следует избегать диалога с гражданским обществом, можно прислушаться и признать ошибки. Но еще целый ряд обращений общественности — по точечной застройке, оптимизации здравоохранения и другим историям — ждут реакции Алексея Русских»,— заметил господин Толкачев.

Сергей Титов, Ульяновск