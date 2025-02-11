Бюджет не разыграли по нотам

В Ульяновске может прекратить существование музыкальное училище Ульяновского государственного университета в связи с отсутствием финансирования. Жители региона просят президента и правительство России спасти учебное заведение. Обучение студентов музучилища всегда оплачивалось в соответствии с контрактом из регионального бюджета. Однако, как выяснилось, в последние три года новых наборов на бюджетные места не происходило в связи с тем, что региональный минкульт не заключал контракты и от финансирования отказался. В министерстве признают, что на обучение студентов нет средств в связи с напряженной финансовой ситуацией, но от более подробных комментариев отказываются. Депутаты регионального парламента удивлены, что три года не поднимался столь важный вопрос, и надеются, что смогут решить проблему летом при наличии допдоходов регионального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В УлГУ заявляют, что будущее музучилища полностью зависит от заказа регионального минкульта

Фото: Ульяновская филармония, Фото:Ульяновская филармония В УлГУ заявляют, что будущее музучилища полностью зависит от заказа регионального минкульта

Фото: Ульяновская филармония, Фото:Ульяновская филармония

Жители Ульяновска обеспокоены тем, что Музыкальное училище им. Г.И. Шадриной Ульяновского государственного университета (УлГУ) может прекратить свое существование. Музучилище действует с 1958 года. В 2004 году, когда в УлГУ появился факультет культуры и искусства, было принято решение ввести музучилище в структуру университета, чтобы музыканты, получившие среднее специальное образование, имели возможность перейти на следующую ступень обучения. На странице музучилища официального интернет-портала УлГУ отмечается, что Музыкальное училище им. Г.И. Шадриной — «ведущий центр музыкальной культуры и музыкального образования не только Ульяновской области, но и всего Приволжского региона», осуществляющий «не только образовательную, но и большую музыкально-просветительскую и концертную деятельность».

Неделю назад, на бюджетном комитете регионального заксобрания при обсуждении проекта изменений бюджета 2025 года депутаты подняли вопрос финансирования музучилища. И выяснилось, что средства на оплату обучения нового набора студентов регион в бюджет не заложил. Министр искусства и культурной политики Евгения Сидорова призналась депутатам, что сейчас доучиваются студенты в рамках действующего контракта, а для заключения контракта на новый набор, с 2025 по 2028 год (обучение длится три года и 10 месяцев), «необходимо 70 млн руб.». Министр заявила на комитете, что университетом «на текущий набор не выделены контрольные цифры приема», и «сегодня УлГУ не имеет возможности финансировать обучение», а «средств в бюджете на это не предусмотрено». Председатель бюджетного комитета Мария Шпак заметила, что в конце 2024 года, когда обсуждался бюджет-2025, региональный минкульт не заявлял о необходимости финансирования контракта на обучение студентов музучилища.

Ректор УлГУ Борис Костишко пояснил «Ъ», что университет «максимально заинтересован» в развитии известного и такого профессионального музыкального училища, но в данной ситуации УлГУ, по его словам, выступает лишь как подрядчик, исполняя контракты, заключенные с региональным минкультом на обучение студентов. Он отметил, что ранее, до 2021 года, бюджет стабильно оплачивал обучение, хотя его стоимость и не компенсировала все затраты (оплачивались только зарплата преподавателей и стипендии студентам, все остальные затраты (ремонт и содержание помещения, закупка инструментов, коммунальные услуги и пр.) брал на себя университет. «Но три года назад минкульт заявил, что больше не будет оплачивать набор студентов, с тех пор больше контракты не заключались. И вот теперь, когда закончится обучение этого набора, обучать больше будет некого»,— отметил ректор. Господин Костишко также сообщил, что Минпросвещения РФ частично финансировал бюджетные места для набора. «Но там был коэффициент 0,5, то есть остальное должен был доплачивать университет из своих средств, и в ситуации, когда региональный бюджет не производит набор, это для УлГУ слишком убыточно, и мы были вынуждены от этого отказаться»,— пояснил ректор. По его словам, УлГУ много раз сообщал региональной власти о последствиях отсутствия финансирования, но реакции не было.

По данным УлГУ, проблемы с финансированием контрактов начались еще в 2021 году, и министру культуры направлялось соответствующее письмо, «но никаких мер принято не было». В конце ноября 2021 года по этому поводу было направлено обращение непосредственно губернатору региона Алексею Русских, однако пришел ответ от первого заместителя председателя облправительства Марины Алексеевой о том, что «возможность предусмотреть средства на подготовку таких специалистов по заключенным контрактам будет рассматриваться в процессе исполнения бюджета в 2022 году при условии наличия дополнительных доходных источников». Попытки решить проблему через профильного вице-премьера Сергея Кучица также ни к чему не привели. В итоге невыплаченные средства по заключенным контрактам пришлось требовать через арбитражный суд (13 исков в 2023 году на сумму более 7 млн руб. и еще 13 исков по поводу пеней на сумму более 300 тыс. руб. в 2024 году). На все обращения УлГУ министры отвечали, что вопрос финансирования будет рассмотрен по итогам очередного квартала «при наличии дополнительных доходов», но решения так и не принимались.

«Будущее музыкального училища всецело зависит от заказа со стороны регионального минкульта»,— заключил Борис Костишко, заметив, что все-таки надеется на то, что вопрос финансирования и существования училища будет решен.

Общественность Ульяновска, обеспокоенная ситуацией, в минувшую субботу сформировала на ресурсе в VK петицию в адрес президента России, председателя правительства РФ, спикеров Госдумы и Совфеда, а также министра культуры РФ, в которой просит «спасти учебное заведение, воспитавшее сотни талантливых деятелей искусства и культуры, защитить культурную жемчужину Ульяновской области и всего Приволжского федерального округа». На вечер вторника под ней подписались 10 890 человек.

Министр Евгения Сидорова по телефону была недоступна, на запрос ответила, что официальный комментарий будет подготовлен министерством, но не сегодня.

В региональном минфине «Ъ» ответили, что проблема музучилища «была озвучена лишь неделю назад», и до этого региональный минкульт не поднимал вопрос о необходимости финансирования.

Председатель бюджетного комитета регионального заксобрания Мария Шпак высказала удивление, что уже три года не заключались контракты на обучение, и сказала «Ъ», что, по мнению депутатов, музучилище необходимо сохранить и обеспечить финансирование обучения на все последующие периоды. По ее словам, на комитете было принято решение обязательно предусмотреть финансирование музучилища в полном объеме. «Но это можно будет сделать только в июне, при наличии дополнительных доходов по итогам полугодия. А в марте мы намерены обсудить этот вопрос во время отчета министра»,— сказала председатель комитета, заметив, что это пока не является гарантией, и решение будет зависеть от исполнительных органов власти.

Впрочем, профильный вице-премьер Вадим Андреев заверил «Ъ», что «проблема будет решена», и «никто не позволит, чтобы регион остался без музучилища».

Сергей Титов, Ульяновск