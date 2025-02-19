Главные новости за 19 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В МЧС назвали фейком сообщения о бактериальном загрязнении воды на Кубани. Ранее сведения об этом были опубликованы в одном из амурских СМИ.

Россельхознадзор Кубани отправил письмо в мэрию Анапы с требованием очистить Витязевский лиман от биологических отходов и мертвой рыбы. Сообщения о массовой гибели особей днем ранее распространили в соцсетях.

Через Краснодар до Аланьи запустят автобус. Маршрут проложат из Ростова-на-Дону.

Олег Дерипаска подал иск на СМИ-иноагента из-за статей о бизнес-джете. Предприниматель требует признать не соответствующей действительности, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информацию о якобы покупке и использовании им самолета Falcon за 3 млрд руб.

Власти Кубани введут льготные микрозаймы под 2% годовых для курортного бизнеса в зоне ЧС. Меру введут в феврале 2025 года в размере до 5 млн руб сроком до трех лет.

Владимир Путин допустил связь атаки ВСУ на КТК с новыми санкциями ЕС. Глава государства отметил, что подобные нападения невозможны без космической разведки, данные которой Украина получает от иностранных партнеров.

Президент России также заявил, что нападение БПЛА на КТК повлияет на мировые энергорынки.

Полиция Краснодара проверит сведения об отравлении двух детей леденцами.Днем 19 февраля в соцсетях распространилась информация, что двое детей впали в кому после употребления сладостей.

Кубанский автопарк скорой помощи пополнился 29 новыми машинами. Автомобили классов А и С направят в 15 муниципалитетов.