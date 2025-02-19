Из Краснодара в Турцию начнет ездить автобус
С 15 марта 2025 года в Аланью начнет курсировать автобус из Ростова. Маршрут будет пролегать через Краснодар, сообщает пресс-служба союза транспортников Кубани.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Маршрут автобуса будет пролегать также через Владикавказ, Батуми, Трабзон, Самсун, Анкару и Мерсин. Длительность поездки составит два дня. Средняя цена будет около $110. Пассажиры смогут провезти с собой до 35 кг багажа и ручную кладь.
На первом этапе компания планирует совершать рейсы один раз в неделю.