Из Краснодара в Турцию начнет ездить автобус

С 15 марта 2025 года в Аланью начнет курсировать автобус из Ростова. Маршрут будет пролегать через Краснодар, сообщает пресс-служба союза транспортников Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Маршрут автобуса будет пролегать также через Владикавказ, Батуми, Трабзон, Самсун, Анкару и Мерсин. Длительность поездки составит два дня. Средняя цена будет около $110. Пассажиры смогут провезти с собой до 35 кг багажа и ручную кладь.

На первом этапе компания планирует совершать рейсы один раз в неделю.

Алина Зорина