Путин: атака беспилотников на КТК повлияет на мировые энергорынки

Президент России Владимир Путин во время визита на завод беспилотников в Санкт-Петербурге прокомментировал атаку на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. По словам главы государства, нападение БПЛА на объект энергетической инфраструктуры скажется на мировых энергорынках. Видеозапись со словами президента разместил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы предоставляем услугу казахстанским друзьям и партнерам, работающим в Казахстане. Нефть является собственностью добывающих компаний»,— отметил Владимир Путин.

Атака БПЛА на КТК произошла 17 февраля. В результате удара шести беспилотников станция была выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по системе Тенгиз — Новороссийск продолжается на пониженных режимах в обход станции. Прокачка снизилась более чем на 30%.

Как отметил президент России, объект не был оснащен средствами противовоздушной обороны (ПВО), так как возможность нападения не рассматривалась. Акционерами КТК являются американские, европейские и российские компании, включая ПАО «Лукойл».

Вице-премьер Александр Новак на совещании с правительством 18 февраля назвал атаку ответом Украины на планы по переговорам России и США о мирном урегулировании конфликта.

Анна Гречко