Путин: атака беспилотников на КТК повлияет на мировые энергорынки
Президент России Владимир Путин во время визита на завод беспилотников в Санкт-Петербурге прокомментировал атаку на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. По словам главы государства, нападение БПЛА на объект энергетической инфраструктуры скажется на мировых энергорынках. Видеозапись со словами президента разместил ТАСС.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы предоставляем услугу казахстанским друзьям и партнерам, работающим в Казахстане. Нефть является собственностью добывающих компаний»,— отметил Владимир Путин.
Атака БПЛА на КТК произошла 17 февраля. В результате удара шести беспилотников станция была выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по системе Тенгиз — Новороссийск продолжается на пониженных режимах в обход станции. Прокачка снизилась более чем на 30%.
Как отметил президент России, объект не был оснащен средствами противовоздушной обороны (ПВО), так как возможность нападения не рассматривалась. Акционерами КТК являются американские, европейские и российские компании, включая ПАО «Лукойл».
Вице-премьер Александр Новак на совещании с правительством 18 февраля назвал атаку ответом Украины на планы по переговорам России и США о мирном урегулировании конфликта.